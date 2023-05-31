

Бежашвили: Президент должна перейти от функции комментатора политических событий к активным действиям

31.05.2023 20:51





Президент должна перейти от функции комментатора политических событий к активным политическим действиям - и президент, и правительство служат одной цели, и эта цель не служит национальным интересам Грузии, - заявил журналистам депутат от «Национального движения» Леван Бежашвили, комментируя выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европарламенте.



По его словам, выступать с верными посылами не означает правильно реагировать на проблемы с той ответственностью, которая требуется от президента.



«Я думаю, что политика Зурабишвили — это две стороны одной медали, потому что «Грузинская мечта» делает резкие заявления, Зурабишвили их смягчает, но и президент, и правительство служат одной цели, а эта цель не служит национальным интересам Грузии», - заявил Бежашвили.





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