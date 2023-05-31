

Зурабишвили: «После обретения независимости все правительства Грузии формировали проевропейские платформы»

31.05.2023 21:16





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступая перед Европарламентом посвятила свою речь проевропейскому выбору Грузии. При этом она отметила, что все правительства Грузии возглавлявшие страну после обретения ею независимости внесли свой в клад в сближение с ЕС.



В своем выступлении Зурабишвили упомянула о рекомендациях Евросоюза из 12 пунктов, отметив, что вопросы отраженные в рекомендациях, не является чуждыми для Грузии, более того они отражают культуру и ценности страны: «Соответственно, мы просим, ​​чтобы Грузия оставалась верна своей идентичности».



Зурабишвили также напомнила, что Грузия заплатила высокую цену за независимость и принадлежность к демократическому миру.



«После обретения независимости все правительства Грузии формировали проевропейские платформы и добились постоянного прогресса с этой точки зрения: президент Гамсахурдия вернул Грузию на европейскую карту независимых народов; президент Шеварднадзе был инициатором евроатлантической интеграции; президент Саакашвили поставил интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО в качестве приоритета в [осуществлении] реформ – под его руководством Грузия присоединилась к [Европейской] политике соседства и Восточному партнерству.



В 2012 году «Грузинская мечта» была избрана на основе проевропейских устремлений и добилась ряда преобразующих успехов в этом отношении, таких как соглашения об ассоциации и свободной торговле, а также либерализация визового режима. В 2016 году были одобрены поправки к Конституции, и в качестве цели была записана европейская интеграция. И это то, что никто не должен забывать», — заявила Зурабишвили.





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