

Президент Грузии считает аморальными разговоры о том, что Грузия должна благодарить Россию за развитие экономики

31.05.2023 22:27





Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает аморальными разговоры о том, что Грузия должна благодарить Россию за развитие экономики. Об этом она заявила во время своего выступления в Европарламенте. При этом она подчеркнула значимость поддержки Евросоюза оказанную населению Грузии.



«Европейский путь Грузии — это, конечно, во многом результат постоянных усилий и поддержки Европы. За выражением стремлений Грузии последовала необычайная многолетняя поддержка со стороны Европы. Пока мы находимся в ожидании исторического решения, [хочу] от имени грузинский народа выразить благодарность Европе…



[Европейский союз] является крупнейшим международным донором в Грузии. Во всех секторах экономики Грузии европейская помощь и европейские рынки обеспечили повышение уровня жизни грузин.



С этой точки зрения, когда я слышу, что мы должны благодарить Россию за то, что она помогает определенному развитию нашей экономики, я считаю это не только аморальным, но и однозначно неправильным», — добавила Зурабишвили.



Президент Грузии выступила в Европарламенте 31 мая. Она заявила о важности европейской интеграции Грузии и получении статуса кандидата, а также выразила солидарность Украине.





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