

Бежашвили: Речь президента была обо всем и ни о чем

31.05.2023 23:29





«К сожалению, выступление президента было обо всем и ни о чем, на фоне тех проблем, которые есть в стране», — так оценил выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили член «Национального движения» Леван Бежашвили. , в Европарламенте.



У «Грузинской мечты» есть личный узник Путина в лице Саакашвили, Ника Гварамия сидит в тюрьме в статусе политзаключенного, внешнеполитический курс страны меняется. На этом фоне такое заявление президента можно рассматривать только как говорильню и политическое комментаторство, если она не использует свои конституционные полномочия. Она должна активно действовать, защищать Конституцию и использовать рычаги для восстановления политического баланса в пользу Европы», — сказал Леван Бежашвили.







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