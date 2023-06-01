

Майк Пенс намерен баллотироваться в президенты США

01.06.2023 11:16





«Бывший вице-президент США Майк Пенс представит свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года на следующей неделе, 7 июня», — сообщает ABC News.



По информации издания, Пенс предстанет перед сторонниками в штате Айова с видеоклипом и речью, созданными для предвыборной кампании.



Майк Пенс занимал пост вице-президента в администрации Трампа. 45-й президент Америки Дональд Трамп также является кандидатом в президенты. Губернатор Флориды Рон ДеСантис и действующий президент Джо Байден также поборются за место в Белом доме.







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