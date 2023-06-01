Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Майк Пенс намерен баллотироваться в президенты США


01.06.2023   11:16


«Бывший вице-президент США Майк Пенс представит свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года на следующей неделе, 7 июня», — сообщает ABC News.

По информации издания, Пенс предстанет перед сторонниками в штате Айова с видеоклипом и речью, созданными для предвыборной кампании.

Майк Пенс занимал пост вице-президента в администрации Трампа. 45-й президент Америки Дональд Трамп также является кандидатом в президенты. Губернатор Флориды Рон ДеСантис и действующий президент Джо Байден также поборются за место в Белом доме.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна