

Майя Санду: Мы хотим иметь возможность присоединиться к ЕС и начать переговоры в ближайшее время

01.06.2023 12:01





«Это важный день для Европы, мы гордимся тем, что нам была предоставлена возможность собрать вместе мировых лидеров, одна из главных тем нашей повестки дня – Украина и восстановление мира на континенте», — заявила президент Молдовы Майя Санду перед началом 2-го саммита Европейского политического союза (EPC).



По словам Санду, необходимо еще раз подтвердить поддержку Украины.



«На встрече мы будем говорить об энергетике, безопасности, двусторонних отношениях. Мы хотим работать для наших граждан и создавать условия для развития экономики, повышения уровня и условий жизни людей. Я намерена поднять на встрече вопрос о вступлении Молдовы в Евросоюз. Как мы уже говорили, наша цель – подготовить Молдову к вступлению в ЕС до конца этого десятилетия. Я заверю лидеров ЕС, президентов, премьер-министров поддержать этот план для Молдовы. Вы видели большую акцию, которая прошла в Кишиневе несколько дней назад. Мы полны решимости и хотим иметь возможность присоединиться к Евросоюзу. Мы желаем, чтобы переговоры начались как можно скорее. Я благодарна всем лидерам, которые поддерживают нас и Украину. Украина защищает нас, и мы ей благодарны за это. И Украина, и Молдова выбрали демократию, нам нужна всевозможная поддержка, чтобы сохранить эту демократию и остаться частью свободного мира. Надеюсь, что мы проведем полезную дискуссию и найдем решение некоторых общих проблем, но это мероприятие также важно для укрепления доверия между лидерами континента», — заявила Санду.





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