

В Грузии скончалась Вера Путина, называвшая себя матерью российского президента

01.06.2023 12:04





В Грузии в возрасте 97 лет скончалась Вера Путина – женщина, называвшая себя матерью российского президента.



Это старая история, которую несколько лет назад любили обсуждать СМИ и строить разные предположения.



Женщина жила в селе Метехи, недалеко от Гори.



Вера Путина родилась в 1926 году в деревне Терехино Очерского района Пермской области РСФСР. Там она познакомилась, по ее словам, с женатым мужчиной, от которого родила ребенка, будущего Вову Путина. Позже женщина вышла замуж за грузина и вместе с сыном переехала в Метехи.



Еще была история о том, что отчим плохо относился к Вове, бил и издевался. В итоге женщина отправила сына к своим родителям в Россию и с тех пор его больше не видела. Вера Путина утверждала, что сразу узнала своего Вову, как только увидела Владимира Путина по телевизору.



“Куда отдали сына, мои родители так и не сказали. Мама перед смертью призналась, что Вова сам отказался от меня и просил не сообщать об его местонахождении. Я сама не могла его разыскивать. Узнал бы муж — убил бы! А о том, что Володя спустя много лет устроился в КГБ, мне кто-то из наших бывших соседей по деревне проболтался. Видимо, тогда же сын и отчество сменил, и дату рождения с 50-го на 52-й переправил”, – заявила Вера Путина в одном из интервью.



Журналисты, сторонники этой версии, указывали, что о детстве Путина реальной информации очень мало и почти нет фотографий.



А жители села Метехи охотно обсуждали эту историю и с каждым разом она обрастала все большими подробностями. Например, в селе рассказывают, что к женщине какое-то время была приставлена охрана, и якобы у нее даже брали анализ ДНК. В 2000-х годах в село специально ездили туристические группы поговорить с местными жителям “об этом”.



Тогда же возникла народная версия, что Путин, обиженный на несчастливое детство в Грузии и грузинского отчима, решил мстить и поэтому отобрал Абхазию, а потом ввел визовый режим.



Сторонники конспирологических версий указывали, что перед первыми выборами Путина Артем Боровик, президент холдинга «Совершенно секретно», сообщал, что скоро будет опубликована история путинского детства. 9 марта 2000 года Артем Боровик и Зия Бажаев погибли, когда собирались лететь за детскими фотографиями Путина.



Об этом говорила польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих в интервью Радио Свобода в 2013 году. Также она утверждает, что убили Ваху Ибрагимова, который собрал эти факты о детстве Путина и написал книгу.



А итальянские СМИ в свое время выдвигали версию, что итальянец Антонио Руссо, который был убит в Тбилиси в середине октября 2000-го года, погиб из-за того, что передал в редакцию «Радио Радикале» некую видеокассету из села Метехи.



В противовес этому сайт compromat.ru утверждал, что мальчик Вова Путин действительно существовал, но он был просто однофамильцем будущего президента России.



В последние годы Вера Путина из села Метехи не общалась с журналистами. В 2022 году телеканал «Формула» сообщал, что она болеет и родственники перевезли её в Тбилиси.



Источник: Новости - Грузия

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