

Зурабишвили: Переговоры в Брюсселе дают повод для осторожного оптимизма в вопросе получения статуса кандидата в ЕС

01.06.2023 12:40





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала журналистам, что ее переговоры в Брюсселе дают повод для осторожного оптимизма в вопросе получения статуса кандидата в ЕС.



По ее словам, есть предварительная договоренность о том, что в Тбилиси в ближайшее время прибудут президенты Еврокомиссии и Евросовета, и глава Европарламента.



“Если эти трое приедут к нам в ближайшие месяцы, значит, они не разочаровались в Грузии”, – сказала Зурабишвили, призвав усилить работу по выполнению рекомендаций Еврокомиссии.



Также она ответила тем, кто опасался ее выступления в Европарламенте.



“Кто думает или думал, что я могла что-то сказать против своей страны, приехав в Брюссель. Это значит, они еще не знают меня и будет лучше, если узнают”, – заявила Зурабишвили.



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