

Папуашвили: Грузия сделала все, чтобы добиться прогресса в плане сближения с Евросоюзом

01.06.2023 12:55





«Грузия сделала все для того, чтобы добиться прогресса в плане сближения с Евросоюзом, чтобы получить статус и не только статус, но и открыться для переговоров в связи с членством», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



Как отметил Шалва Папуашвили, сейчас очередь за Евросоюзом, со стороны Грузии уже все сделано.



«Если взять и сравнить любую страну-кандидата и посмотреть на вопрос с этой точки зрения, конечно, Грузия не готова на том уровне, чтобы быть членом Евросоюза, но мы пока говорим о статусе кандидата. Если сравнивать с другими странами-кандидатами, то Грузия заслуживает того, чтобы быть на том же этапе сближения с Евросоюзом, что и страны-кандидаты на членство, теперь очередь за Евросоюзом, который должен принять решение о том, как он видит свое будущее в регионе, как он видит свое будущее по отношению к Грузии», — заявил Папуашвили.





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