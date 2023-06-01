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Папуашвили: Грузия сделала все, чтобы добиться прогресса в плане сближения с Евросоюзом
01.06.2023 12:55
«Грузия сделала все для того, чтобы добиться прогресса в плане сближения с Евросоюзом, чтобы получить статус и не только статус, но и открыться для переговоров в связи с членством», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Как отметил Шалва Папуашвили, сейчас очередь за Евросоюзом, со стороны Грузии уже все сделано.
«Если взять и сравнить любую страну-кандидата и посмотреть на вопрос с этой точки зрения, конечно, Грузия не готова на том уровне, чтобы быть членом Евросоюза, но мы пока говорим о статусе кандидата. Если сравнивать с другими странами-кандидатами, то Грузия заслуживает того, чтобы быть на том же этапе сближения с Евросоюзом, что и страны-кандидаты на членство, теперь очередь за Евросоюзом, который должен принять решение о том, как он видит свое будущее в регионе, как он видит свое будущее по отношению к Грузии», — заявил Папуашвили.
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