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Папуашвили: Годовой отчет премьер-министра уже находится в парламенте
01.06.2023 13:12
По информации председателя парламента Шалвы Папуашвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратится к законодательному органу с годовым отчетом 30 июня.
Как заявил Шалва Папуашвили, годовой отчет премьер-министра уже находится в парламенте.
По его словам, после заседания бюро 5 июня документ будет передан комитетам и парламентским политическим субъектам.
Согласно регламенту, глава правительства должен представить отчет в законодательный орган до 1 июня, а его рассмотрение проводится в конце весенней сессии, до конца июня.
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