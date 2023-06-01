

Папуашвили: Годовой отчет премьер-министра уже находится в парламенте

01.06.2023 13:12





По информации председателя парламента Шалвы Папуашвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратится к законодательному органу с годовым отчетом 30 июня.



Как заявил Шалва Папуашвили, годовой отчет премьер-министра уже находится в парламенте.



По его словам, после заседания бюро 5 июня документ будет передан комитетам и парламентским политическим субъектам.



Согласно регламенту, глава правительства должен представить отчет в законодательный орган до 1 июня, а его рассмотрение проводится в конце весенней сессии, до конца июня.





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