

Жозеп Борелль: Грузия должна продолжать работу над реформами

01.06.2023 13:52





«У Грузии есть четкая европейская перспектива. Единственное, что она должна сделать, продолжать работу над реформами, над построением политической стабильности», — заявил перед началом 2-го саммита Европейского политического союза (EPC) верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.



Борелль еще раз отметил, что европейская перспектива Грузии очевидна со стороны Европы.



«Думаю, присутствие такого количества лидеров здесь, в нескольких километрах от границы с Украиной, послужит сильным сигналом о единстве нас, многих государств, а не только Евросоюза. У Грузии есть четкая европейская перспектива. Единственное, что она должна сделать, продолжать работу над реформами, над построением политической стабильности, европейская перспектива Грузии очевидна со стороны Европы. Теперь дело за Грузией, пусть продолжает работу», — заявил Боррель.







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