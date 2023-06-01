

Гарибашвили: На втором саммите EPC я зафиксирую нашу позицию, что Грузия готова получить статус кандидата

01.06.2023 13:54





На втором саммите EPC я зафиксирую нашу позицию, что Грузия заслуживает статуса кандидата, это безальтернативное, единственно правильное решение, которое должны принять наши европейские партнеры, - заявил журналистам перед началом второго саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Молдове премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как отметил глава правительства, все хотят, чтобы война в Украине скорее закончилась, чтобы была восстановлена территориальная целостность и установился мир в Украине и во всем мире.



По словам премьер-министра, целью правительства Грузии является мирная деоккупация страны, и они делают для этого все.



«Как вы знаете, это уже второй по счету саммит, который проходит в Молдове. Думаю, будут очень важные дискуссии, в которых мы примем участие. Главной темой, конечно же, будет война в Украине и вопросы безопасности на европейском континенте и в целом во всем мире. Конечно, я также буду говорить о наших вызовах, вызовах нашей страны, о нашей безопасности, а также, естественно, мы будем говорить о европейской перспективе нашей страны, и я зафиксирую нашу позицию, что Грузия готова получить статус кандидата. Конечно, наша страна заслуживает статус, это безальтернативное, единственно правильное решение, которое должны принять наши европейские партнеры. Это будут основные вопросы.



Я хотел бы еще раз воспользоваться возможностью, чтобы зафиксировать нашу позицию, что мы, разумеется, выражаем солидарность нашему другу Украине, украинскому народу. Мы все хотим, чтобы скорее закончилась эта война, чтобы была восстановлена территориальная целостность и установился мир в Украине и во всем мире, и, конечно же, наше большое желание и мечта – чтобы в нашей стране мирно произошла деоккупация, чтобы наша страна объединилась. В этом направлении наша власть делает все, чтобы как можно скорее достичь этой большой цели», - сказал премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





