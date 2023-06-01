

Гарибашвили: Наша политика мирная, мы сохранили мир, укрепили его и ведем страну к объединению

01.06.2023 14:16





Мы, к сожалению, не являемся страной-членом ни ЕС, ни НАТО, у нас нет зонтика безопасности и гарантий. Исходя из этого, для нас особенно важно, чтобы наша власть делала правильные шаги, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Молдове, где он присутствует на втором форуме Европейского политического сообщества.



По словам главы правительства, политика власти мирная.



«Я неоднократно говорил, что, к сожалению, сегодня наша страна частично, временно оккупирована. Оккупация наших территорий является одним из главных вызовов. К сожалению, мы не являемся страной-членом ни Евросоюза, ни НАТО, и у нас, разумеется, нет зонтика безопасности и гарантий. Исходя из этого, для нас особенно важно, чтобы наша власть делала правильные шаги, чтобы, прежде всего, защитить нашу страну в этой крайне непрогнозируемой среде, спасти нашу страну, и, конечно же, мы должны позаботиться о безопасности нашего населения, нашего народа. Наша политика — это мирная политика, мы сохранили мир, укрепили его и ведем нашу страну к объединению», — сказал премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





