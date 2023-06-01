

Премьер-министр Грузии выразил солидарность Украине

01.06.2023 14:23





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в рамках Саммита Европейского политического сообщества, который начался сегодня, 1 июня, в Молдове, он будет говорить о вызовах безопасности Грузии и поднимет вопрос получения статуса кандидата.



«Будут очень важные обсуждения, в которых мы будем участвовать. Главной темой станет война в Украине и вопросы безопасности во всем мире. Я буду говорить о наших проблемах, о нашей безопасности. Также у нас будет разговор о европейской перспективе страны, и я изложу нашу позицию, что Грузия готова получить статус кандидата. Наша страна заслуживает этого статуса», — сказал Гарибашвили, добавив, что присвоение Грузии статуса кандидата было бы единственно правильным решением со стороны Евросоюза.



Он также указал, что хотел бы воспользоваться возможностью выразить солидарность Украине.



«Мы, конечно, выражаем солидарность с нашим другом Украиной, украинским народом. Мы все желаем, чтобы эта война поскорее закончилась, чтобы была восстановлена территориальная целостность, чтобы в Украине и во всем мире воцарился мир. Наша большая мечта — мирно провести деоккупацию нашей страны. Наше правительство делает все для скорейшего достижения этой великой цели», — сказал Гарибашвили грузинским журналистам в Молдове.



При этом он отметил, что Грузия не является членом Евросоюза, ни НАТО и исходя из этого, у страны нет гарантий безопасности.



«Поэтому для нас особенно важно, чтобы наше правительство предприняло правильные шаги для защиты и спасения нашей страны в этой крайне непредсказуемой среде. Наша политика — миролюбивая политика. Мы сохранили и укрепили мир», — сказал он.



Иностранные журналисты спросили Гарибашвили о переговорах между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр отметил, что Грузия занимает нейтральную позицию и выступает за укрепление стабильности и мира в регионе.



«У нас прекрасные отношения с обеими странами, и мы сыграли важную роль в первой после войны успешной медиации. Мы поддерживаем мирные переговоры», — сказал он.



Премьер-министр Грузии принимает участие во втором заседании Европейского политического сообщества (ЕРС) в Молдове. EPC — это межправительственный форум для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, созданный в 2022 году после российского вторжения в Украину по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.



Во второй встрече европейского политического сообщества примут участие 47 глав государств и правительств, а также президенты Европейского совета, Европейской комиссии и Европарламента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





