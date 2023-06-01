

Латвия считает, что место Грузии в Евросоюзе

01.06.2023 15:03





«Латвия думает, что место Грузии в ЕС, но то, чего явно хотят люди, как видно, не совсем соответствует тому, о чем говорит правительство, это небольшое несоответствие. Я настроен позитивно, что это вскоре разрешится», — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.



По его словам, двери должны быть открыты для тех стран, которые хотят присоединиться к Евросоюзу.



«С моей точки зрения, и Латвии, очень важно, чтобы ЕС расширялся, чтобы «серого пространства» не существовало. Сейчас есть только черное и белое. Либо вы в Евросоюзе, либо в российской сфере влияния. Евросоюз — это клуб единомышленников, демократических стран, с другой стороны — империалистическая страна, которая хочет найти свой путь через войну и агрессию. Мы должны поощрять те страны, которые хотят присоединиться к ЕС, чтобы они могли присоединиться, наша дверь должна быть открыта. Латвия считает, что место Грузии в Евросоюзе. Сложность в том, что, то, чего явно хотят люди, как видно, не совсем соответствует тому, о чем говорит правительство, это небольшое несоответствие. Я настроен позитивно, что это вскоре разрешится. Для меня ясно, что место Грузии в ЕС», — заявил премьер-министр Латвии.





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