

Бербок: НАТО не может принять новых членов, которые находятся в войне

01.06.2023 15:16





НАТО не может принять новых членов, которые в настоящее время включены в войну, - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Осло, где пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов альянса.



«Политика открытых дверей НАТО остается в силе, но в то же время ясно, что мы не можем говорить о приеме новых членов, которые находятся в войне», - заявила Бербок журналистам.



По ее словам, встреча в Осло — это еще один шаг перед Вильнюсским саммитом лидеров НАТО, который запланирован на июль и нацелен на содействие достижению договоренности об усилении отношений с Киевом.



Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил в Молдове, что его страна готова к вступлению в НАТО.





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