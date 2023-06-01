|
|
|
Бербок: НАТО не может принять новых членов, которые находятся в войне
01.06.2023 15:16
НАТО не может принять новых членов, которые в настоящее время включены в войну, - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Осло, где пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов альянса.
«Политика открытых дверей НАТО остается в силе, но в то же время ясно, что мы не можем говорить о приеме новых членов, которые находятся в войне», - заявила Бербок журналистам.
По ее словам, встреча в Осло — это еще один шаг перед Вильнюсским саммитом лидеров НАТО, который запланирован на июль и нацелен на содействие достижению договоренности об усилении отношений с Киевом.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил в Молдове, что его страна готова к вступлению в НАТО.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна