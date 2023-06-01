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Деканоидзе: Перед выборами на одну чашу весов поставят ЕС и НАТО, а на другой будут отношения с Россией
01.06.2023 16:10
Перед выборами 2024 года на одну чашу весов поставят ЕС и НАТО, а на другой будет укрепление отношений с Россией, в том числе, будто фальшивыми переговорами в плане возвращения наших оккупированных территорий. Я в этом полностью уверена, - заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе.
По ее словам, на это указывают заявления как Ираклия Гарибашвили, так и членов большинства, и сейчас важно, что противопоставит этому оппозиция.
«Это продолжение той пропаганды, которую разлили и распространилась подобно токсичному веществу среди наших граждан. Я думаю, что второй этап будет намного тяжелее, и перед выборами 2024 года они начнут ставить на одну чашу весов Евросоюз и НАТО, а с другой стороны будет укрепление отношений с Россией, в том числе, будто фальшивыми переговорами в плане возвращения наших оккупированных территорий. Я в этом полностью убеждена, исходя из заявлений, которые звучат в этом зале, того же заявления премьера в отношении НАТО, будто бы НАТО виновата в том, что Россия напала на Украину. Поэтому сейчас важно, что мы противопоставим этому», - сказала Деканоидзе.
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