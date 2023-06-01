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Для Молдовы, Украины и Грузии дверь Евросоюза действительно открыта, но не так, как двери НАТО - Науседа
01.06.2023 16:26
«Литва, наверное, является самым активным сторонником «Восточного партнерства», и мы будем продолжать это делать, но, конечно, должны быть приняты решения, осуществлены реформы», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, после проведения реформ, в награду должны быть реализованы интеграция и очень четкие сигналы от Евросоюза.
«Для Молдовы, Украины и Грузии дверь Евросоюза действительно открыта, но не так, как двери НАТО для Украины. Мы хотим, чтобы они были открыты и в Вильнюсе, но в то же время мы должны послать четкий сигнал о возможности открытия и использования этой двери, так как сейчас Украина спрашивает нас, что если дверь открыта, то где эта дверь», — заявил Науседа.
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