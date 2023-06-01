

Зеленский: Грузию и Беларусь втягивают «в беззаконие»

01.06.2023 17:21





Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на втором саммите Европейского политического сообщества, призвал к принятию в НАТО и ЕС стран, граничащих с Россией.



«Все европейские страны, граничащие с Россией и не желающие, чтобы Россия на них напала, должны быть полноправными членами ЕС и НАТО. У нас есть лишь две альтернативы: либо открытая война, либо пошаговая российская оккупация. Мы видим, что происходит в Беларуси. Мы видим, что происходит в Грузии. Мы видим, как эти народы втягиваются, хотя и разными путями, в одно и то же беззаконие. Но что они видят? Если даже украинцы, кровью доказывающие нашу приверженность свободе и ценностям объединенной Европы, не услышали пока четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО? Надежды остальных становятся совершенно призрачными», – отметил он.





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