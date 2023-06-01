

Гарибашвили: Грузия заинтересована в мирном диалоге между Азербайджаном и Арменией

01.06.2023 18:10





«Я думаю, что позиция и роль Грузии очень нейтральны и непредвзяты в контексте укрепления стабильности и мира в нашем регионе. У нас очень хорошие отношения с обеими странами — Азербайджаном и Арменией», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед началом 2-го Саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.



Он также напомнил, что Грузия осуществила очень важное и, «по сути, первое успешное посредничество после вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией в 2021 году».



«Мы поддерживаем мирный диалог и переговоры между Азербайджаном и Арменией. Я считаю, что это в наших интересах – Грузии, Азербайджана и Армении – всего региона», – заявил Гарибашвили.



Сегодня в рамках Саммита Европейского политического сообщества, в Кишиневе запланирована встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.В пятисторонней встрече также примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.



Перед встречей в Молдове азербайджанская сторона выразила надежду, что в рамках упомянутого саммита будет подписано армяно-азербайджанское мирное соглашение.





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