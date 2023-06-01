

Деканоидзе: Зеленский не упомянул Грузию в контексте Беларуси

01.06.2023 20:14





Депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе через соцсети прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества и написала, что Зеленский не упоминал Грузию в контексте Беларуси.



«Зеленский сказал, что будет мир с НАТО или война/оккупация с Россией. Он не упомянул Грузию в контексте Беларуси. Он подчеркнул безопасность, что Грузия тоже страдает от оккупации. Выход — вступить в НАТО. Он сказал, что НАТО — это мир! Пропаганда уже интерпретирует», — пишет Хатия Деканоидзе.



Президент Украины Владимир Зеленский на открытии второго саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Молдове заявил: «Мы видим, что происходит в Беларуси, Грузии, как их разными способами втягивают в состояние беспорядка, но что видят они? Что Украина не услышала конкретного положительного ответа на присоединение».





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