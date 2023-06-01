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Дарчиашвили: Мы часто слышим непонятные оценки от украинских партнеров
01.06.2023 20:17
«Наверное, непонятно упоминать в этом контексте Грузию, мы часто слышим непонятные оценки от наших украинских партнеров, которые во многих случаях совпадают с нарративом оппонентов внутри страны», — так прокомментировал министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, заявление Владимира Зеленского.
По словам министра, Грузия поддерживает Украину и предлагает свою поддержку.
«У нас традиционно есть своя позиция и отношение к Украине. Во многих случаях мы не занимаем позицию на непонятные комментарии, не отвечаем, потому что понимаем и верим, что в стране идет война. Мы делаем все, чтобы поддержать украинский народ и стоять на его стороне. Тема Грузии была актуальна как в формате круглого стола, так и на церемонии открытия. Несколько лидеров говорили о Грузии, поддержке Грузии, и мы рады, что сегодня у нас была возможность поговорить с премьер-министром Грузии с его коллегами о европейском будущем Грузии и европейской интеграции», — заявил Дарчиашвили.
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии второго саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Молдове заявил: «Мы видим, что происходит в Беларуси, Грузии, как их разными способами втягивают в состояние беспорядка, но что видят они? Что Украина не услышала конкретного положительного ответа на присоединение».
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