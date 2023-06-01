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Гарибашвили: Для Грузии важно поддерживать диалог на высоком уровне для достижения цели кандидатуры в ЕС
01.06.2023 20:18
«На фоне существующих геополитических вызовов для Грузии важно поддерживать диалог на высоком уровне для достижения цели кандидатуры в члены ЕС», — пишет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальной сети «Твиттер».
Как отмечает глава правительства, саммит Европейского политического сообщества является хорошей возможностью для Грузии поучаствовать в дискуссиях со своими партнерами.
«Я принял участие в открытии саммита Европейского политического сообщества, организованного в Республике Молдова. Этот саммит является очень хорошей возможностью для Грузии принять участие в дискуссиях с партнерами. На фоне существующих геополитических вызовов для Грузии важно поддерживать диалог на высоком уровне для достижения цели кандидатуры в члены ЕС», — отмечает Ираклий Гарибашвили.
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