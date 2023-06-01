

Гарибашвили: Мы обсудили ситуацию вокруг Украины и, следовательно, риски безопасности, создаваемые этой войной

01.06.2023 20:19





«Встречи прошли очень успешно и содержательно, главной темой обсуждения была Украина и война в Украине, которая не прекращается и никто не знает, когда она закончится», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам в Молдове, где он участвовал во втором Европейского политического сообщества (EPC).



После состоявшихся в Молдове дискуссий Гарибашвили сообщил грузинским СМИ, что на встречах обсуждались вызовы, стоящие перед Грузией.



«Мы обсудили ситуацию вокруг Украины и, следовательно, риски безопасности, создаваемые этой войной, которая заразна для всей Европы, региона и будет заразна для тех из нас, у кого есть проблемы с территориальной безопасностью. Я принял участие в формате круглого стола, здесь снова темой обсуждения были вопросы безопасности, я еще раз отметил, что, к сожалению, после августовской войны тогдашний мир и все международное сообщество уделили недостаточно внимания этой войне, нашей войне, которая привели к оккупации 20 процентов нашей страны, временной оккупации и с тех пор Россия разместила военные базы на нашей территории. Я сказал им, что было ошибкой не уделить должного внимания этой оккупации. Также я им сказал, что, к сожалению, никто не выступил с инициативой о введении санкций против России и серьезной реакции. Это была ошибка, последствия которой мы пожинаем и сегодня. В этой оценке со мной все согласились», — заявил Гарибашвили.





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