

Украина включила компанию «Airzena» и ее руководителей в санкционный список

01.06.2023 20:24





Украина включила в список подсанкционных лиц компанию «Airzena» (Georgian Airways) и ее руководителей.



А также компанию «Aero Handling Georgia» и проживающего в России грузинского скульптора Зураба Церетели.



Сайт «Война и санкции» работает под патронажем правительства Украины, которое публикует список уже попавших под санкции лиц. На сайте значатся имена и грузинских бизнесменов и политиков:



- Компания Georgian Airways;

- Тамаз Гаиашвили, основатель авиакомпании Georgian Airways;

- Давид Гаиашвили, директор авиакомпании Georgian Airways;

- Aero Handling Georgia, недавно созданная грузинская компания, которая будет обеспечивать наземное обслуживание рейсов российской авиакомпании «Азимут»;

- Зураб Церетели, грузинский скульптор.



Что касается последнего, то как указано на сайте, он поддерживает позицию президента Российской Федерации в отношении Украины и Крыма, распространяет кремлевские пропагандистские нарративы и несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.





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