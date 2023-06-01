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Украина включила компанию «Airzena» и ее руководителей в санкционный список
01.06.2023 20:24
Украина включила в список подсанкционных лиц компанию «Airzena» (Georgian Airways) и ее руководителей.
А также компанию «Aero Handling Georgia» и проживающего в России грузинского скульптора Зураба Церетели.
Сайт «Война и санкции» работает под патронажем правительства Украины, которое публикует список уже попавших под санкции лиц. На сайте значатся имена и грузинских бизнесменов и политиков:
- Компания Georgian Airways;
- Тамаз Гаиашвили, основатель авиакомпании Georgian Airways;
- Давид Гаиашвили, директор авиакомпании Georgian Airways;
- Aero Handling Georgia, недавно созданная грузинская компания, которая будет обеспечивать наземное обслуживание рейсов российской авиакомпании «Азимут»;
- Зураб Церетели, грузинский скульптор.
Что касается последнего, то как указано на сайте, он поддерживает позицию президента Российской Федерации в отношении Украины и Крыма, распространяет кремлевские пропагандистские нарративы и несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
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