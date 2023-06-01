

Гарибашвили: Единственно правильным политическим решением будет предоставление нам статуса

01.06.2023 20:25





Я сказал европейским лидерам, что в этой сложной геополитической ситуации единственно правильным политическим решением Европы будет предоставление нам статуса кандидата, в противном случае это будет очередной несправедливостью и большой стратегической ошибкой, - заявил в беседе с журналистами в Молдове, после второго саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



Как отметил премьер-министр, европейские коллеги согласны с его мнением о том, что войне 2008 года тогдашний мир и международное сообщество не уделили надлежащее внимание, что было ошибкой, и последствия этой ошибки мы пожинаем и сегодня.



«В первую очередь хочу сказать, что это были очень успешные, я бы сказал, очень содержательные встречи. Естественно, вы прекрасно понимаете, что основной темой обсуждения была Украина и война в Украине, которая не прекращается и никто не знает, когда она закончится. Это главный вызов. Обсуждалась ситуация вокруг Украины и, исходя из этого, риски безопасности, которые создала эта война, которые заразны для всей Европы, региона. Естественно, вдвойне и втрое требует внимания для стран, у которых есть свои территориальные проблемы, проблемы безопасности, как у нас, Грузии.



Я также принял участие в формате круглого стола, модератором которого выступили премьер-министры Великобритании и Польши. И здесь главной темой обсуждения были вопросы безопасности. Я еще раз отметил, что, к сожалению, после августовской войны тогдашний мир и все международное сообщество уделили ненадлежащее внимание этой войне, нашей войне, которая привела к оккупации 20% нашей страны, и с тех пор, как известно, Россия разместила военные базы на нашей территории. Я еще раз сказал нашим европейским коллегам, что было ошибкой не уделить должного внимания этой оккупации, временной оккупации территории нашей страны. Также я им сказал, что, к сожалению, никто не выступил с инициативой о введении санкций против России и каком-либо серьезном реагировании. Это была ошибка, и последствия этой ошибки мы пожинаем и сегодня. Это проблема. Хочу сказать, что в этой оценке со мной все согласились.



Также у меня состоялся разговор о том, что для нашей страны символическое, но большое значение имеет предоставление следующего этапа, статуса кандидата. Я сказал им, что наша страна полностью готова и примерно в конце июня мы завершим выполнение всех приоритетов, и тогда выбор, последнее слово будет за Европой. Я сказал, что в этой очень сложной геополитической ситуации, конечно, в Европе существует единственно правильное политическое решение, предоставить статус Грузии, как они дали Молдове и Украине. Я сказал, что в противном случае нам это будет совершенно непонятно, это будет очередная несправедливость и это будет очень большая стратегическая ошибка. Наши коллеги со мной согласны и в этом. У меня также были двусторонние встречи, у меня был разговор с президентом Мишелем и другими европейскими лидерами, и я думаю, что все будет очень хорошо, наша главная задача – сохранить, и, кстати, с большим воодушевлением подчеркивалось всеми, что нам удалось сохранить мир и стабильность, несмотря на вызовы, которые существуют в нашей стране, и что мы идем вперед. Это были основные темы разговоров», - сказал Ираклий Гарибашвили.





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