

Глава МИД Грузии: Мы часто слышим от наших украинских партнеров непонятные оценки

01.06.2023 20:43





«Не знаю, наверное, непонятно упоминать Грузию в подобных формулировках, в этом контексте. Мы часто слышим от наших украинских партнеров непонятные оценки, которые зачастую совпадают с нарративом оппонентов внутри нашей страны», - заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, отвечая на вопрос журналиста, который касался заявления, сделанного президентом Украины Владимиром Зеленским.



По его словам, Украина находится в состоянии войны и делается все для поддержки украинского народа.



«Традиционно у нас есть своя позиция и отношение к Украине. Зачастую мы не отвечаем на непонятные комментарии потому, что понимаем и считаем, что страна находится в состоянии войны, и делаем все, чтобы поддержать украинский народ и стоять с ним рядом.



Вопрос Грузии сегодня был актуален как в формате круглого стола, так и на церемонии открытия. Несколько лидеров говорили о Грузии, о поддержке Грузии, и мы рады, что сегодня у нас была возможность беседы премьер-министра Грузии вместе с коллегами о европейском будущем Грузии и евроинтеграции», - сказал министр иностранных дел.





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