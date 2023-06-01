

Гарибашвили: Заявления Зеленского часто полностью совпадают с враждебными силами

01.06.2023 20:58





Печален тот факт, что часто заявления Зеленского и его правительства полностью совпадают с действующими внутри нашей страны враждебными силами, - об этом заявил СМИ в Молдове премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По словам премьера, он не может комментировать заявление Зеленского, потому что «страна воюет, он сам воюет» и не хочет давать «недоброжелателям страны основание для спекуляций».



«В первую очередь, хочу сказать, что это был первый случай, когда президент Зеленский присутствовал на этой встрече. Вновь хочу повторить одно, я очень переживаю из-за того, что происходит в Украине. Ежедневно гибнут тысячи людей, уничтожается инфраструктура и т. д… Дети, женщины, старики — все страдают от этой брутальной войны. Одного хочу пожелать воюющей стране - мира, быстрого окончания этой войны и объединения страны.



Что касается заявления Зеленского, то я не могу его комментировать. Эта страна воюет, он сам тоже воюет, и я не хочу давать основание и возможность определенных спекуляций другим людям, недоброжелателям нашей страны.



Я бы также добавил, что печален тот факт, что часто заявления Зеленского и его правительства полностью совпадают с действующими внутри нашей страны враждебными силами. Я имею в виду деструктивную оппозицию, которая ничего не делает хотя бы на пути евроинтеграции, чтобы наша страна победила, получила статус. Это было бы моим комментарием», — сказал Гарибашвили.





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