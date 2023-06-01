

ЕС согласился смягчить 11-ый пакет санкций против России

01.06.2023 21:52





Страны Евросоюза постепенно приближаются к согласованию 11-го пакета санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.



По данным агентства, для этого ЕС готов смягчить некоторые из предлагаемых ранее ограничений. Так, союз может частично отказаться от запрета для торговых судов заходить в порты стран блока с запрещенными товарами из России. Кроме того, ограничения, затрагивающие перегрузки товаров с корабля на корабль и судов, отключающих системы навигации, будут предусматривать отсрочку примерно в 30 дней, пишет издание.



Ранее Bloomberg сообщал, что эти меры позволят помешать обходить санкции на российскую нефть.



На прошлой неделе Еврокомиссия раскрыла ряд предложений, входящих в состав 11-го пакета. Основная цель готовящихся санкций — закрыть лазейки в уже принятых ограничениях. По плану пакет должны были подписать уже во время саммита Большой семерки, который состоялся в Японии 19-21 мая. Однако он так и остался в подвешенном состоянии из-за отсутствия согласия по некоторым вопросам.



Наибольшую озабоченность стран-участниц ЕС, в том числе Германии, вызывал механизм, позволяющий вводить санкции против третьих стран, которые делают недостаточно для ограничения попадания запрещенных товаров в Россию. Основная цель этого инструмента — удержать страны от помощи РФ в уклонении от санкций. Он также должен был позволить вводить целевые экспортные ограничения на ключевые товары.



В итоге ЕС смягчил действие механизма, однако некоторые государства блока считают, что недостаточно. Они предпочли бы вводить санкции не против стран, а против конкретных компаний, помогающих России обходить ограничения.



В то же время страны Евросоюза продолжают обсуждать требования Греции и Венгрии, которые, по данным Politico, призывают исключить свои компании из украинского списка «спонсоров войны». В него попали пять греческих судоходных компаний, а также венгерский OTP Bank.



Власти Евросоюза надеются, что новый пакет санкций против России будет согласован на следующей неделе.



Как говорила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в «черный список» могут внести более 90 компаний из разных стран, которые заподозрены в нарушении санкций. Она также отмечала, что ЕС ищет возможность ограничить поставки запрещенных товаров в РФ через третьи страны.



Издание EUobserver также сообщало, что ЕС введет санкции против 100 российских граждан и компаний и даст специальные разрешения на некоторые финансовые операции, чтобы позволить европейским компаниям покинуть российский рынок.





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