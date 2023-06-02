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Шарль Мишель: Будущее Грузии – в семье Евросоюза, но принятие правильных решений зависит от власти
02.06.2023 10:57
От властей Грузии зависит принятие правильных решений для осуществления необходимых реформ, - об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил перед саммитом Европейского политического сообщества. Его слова распространяет пресс-служба Европейского совета.
«Я абсолютно уверен, что будущее Грузии – в семье Евросоюза, но принятие правильных решений для осуществления необходимых реформ зависит от властей Грузии. Грузинский народ, я думаю, знает, что может рассчитывать на мою личную поддержку, рассчитывать на поддержку ЕС. Я надеюсь, что предстоящие месяцы будут окном возможностей для того, чтобы сделать четкий выбор – не для того, чтобы угодить Брюсселю, а четкий выбор, чтобы убедиться, что будущее Грузии будет основано на фундаментальных европейских ценностях: мире, благополучии, экономическом и социальном развитии», - заявил Мишель.
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