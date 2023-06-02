

Гарибашвили вновь манипулирует решением ЕСПЧ по Саакашвили

02.06.2023 11:38





«Не существует аргументов, я бы сказал это всем критикам, в том числе и наемным лоббистам, которые брали большие деньги во время и после правления Саакашвили», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Гарибашвили спросили: «Оппоненты обвиняют вас в том, что власть как будто отказывается от НАТО с мотивом объединения страны, и заявление, сделанное в Братиславе, было декларацией этого. Что бы вы им ответили?



По словам Ираклия Гарибашвили, заявления в отношении НАТО, как будто власть не хочет в НАТО, не имеют аргументов.



«Семья Саакашвили потратила миллионы долларов и заплатила как американским, так и европейским компаниям, чтобы нанести ущерб репутации и имиджу нашей страны. Мне много раз приходилось объяснять моим европейским коллегам, что мы не пытаем Саакашвили, не травим его и так далее. На все обвинения, клевету был дан очень простой и в то же время очень сильный ответ — результат решения Страсбурга. Вся грязная кампания, которая велась против нашей страны, для нанесения ущерба имиджу нашей страны, вся грязная клевета, которая потоком лилась по всему миру, была смыта одним этим очень справедливым, правильным решением. Страсбург решил, что правительство Грузии право, а Саакашвили — лжец. Насколько беспочвенными и неаргументированными были все эти критические замечания и обвинения, столь же беспочвенны и их заявления в отношении НАТО, как будто мы не хотим ни НАТО, ни ЕС. На данный момент мы единственная сила, которая сделала больше всего, больше всех и принесла реальный результат нашему народу: соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим, европейская перспектива и совместная военная база НАТО, которую я открыл со Столтенбергом. Это результаты. Мы должны делать выводы на основе результатов, а не лживых нарративов, к которым апеллируют наши оппоненты», — заявил Ираклий Гарибашвили.



Следует отметить, что премьер-министр манипулирует решением ЕСПЧ. Страсбург отклонил необходимость перевода Саакашвили на лечение за рубеж в качестве временной меры на время рассмотрения жалобы защиты экс-президента по существу. Окончательного решения по жалобе принято не было.







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