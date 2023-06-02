

Анна Бучукури: Меня не удивило заявление Гарибашвили о Зеленском

02.06.2023 12:26





Меня не удивило заявление Гарибашвили о Зеленском, мы слышали от него позорные заявления и сразу после начала войны. Может он приревновал из-за того, что его даже нормально не встретили на саммите в Молдове, - заявила журналистам член партии «За Грузию» Анна Бучукури.



По ее словам, подобная риторика наносит ущерб исторической дружбе между Украиной и Грузией.



«Первые тяжелые, позорные заявления мы слышали именно от Гарибашвили у мемориала через 3-4 дня после начала войны, что, мол, «война в Украине, а у нас свои дела», «Украина не могла избежать войны», «санкции не работают» и это является продолжением того же нарратива, в отягощенных формах. Я не знаю, может г-н Гарибашвили приревновал из-за того, что его даже не встретили нормально, а президента Зеленского встретили так, как встретили, но это полностью заслуга его лично, его политической команды и Бидзины Иванишвили», - заявила Бучукури.



По словам Ираклия Гарибашвили, заявления Зеленского и его правительства «полностью совпадают с действующими внутри нашей страны враждебными силами».



«Я имею в виду деструктивную оппозицию, которая ничего не делает хотя бы на пути евроинтеграции, чтобы наша страна победила, получила статус. Это было бы моим комментарием», - сказал Гарибашвили.



До этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они видят, что происходит в Беларуси и Грузии.



«Мы видим, как эти народы втягиваются, хотя и по-разному, в одно и то же состояние беззакония. Но что они видят? Если даже украинцы, кровью доказывающие нашу приверженность свободе и ценностям единой Европы, еще не услышали внятного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО, надежды других становятся совершенно неуловимыми», – заявил президент Украины и отметил, что «каждая европейская страна, которая граничит с Россией и которая не хочет, чтобы Россия ее разорвала, должна быть полноправным членом ЕС и НАТО.





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