

Манджгаладзе предложил Кобахидзе, Гарибашвили, Каладзе и Папуашвили «помолчать немного»

02.06.2023 12:53





У меня есть предложение к Кобахидзе, Гарибашвили, Каладзе, Папуашвили - ребята, помолчите немного и страна получит статус кандидата! - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, откликаясь на заявление, сделанное премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Молдове по поводу президента Украины Владимира Зеленском.



Манджгаладзе назвал его заявления «диверсией» на европейском пути.



Не говорите и никуда не езжайте, и страна получит статус кандидата, люди этого действительно заслуживают. Все выступления Гарибашвили — это диверсия на этом пути. Сейчас Гарибашвили, наверное, сходит с ума, услышав, что Грузия все равно может получить статус в рамках политики расширения, и заговорил как русский. Мне так думается, что на эти встречи ходит личный представитель Путина. Каков мотив всего этого? Что вы получаете в итоге? Путин наградит вас орденом Серго Орджоникидзе как предателя Грузии или за что вы боретесь? Вы верите, что Россия победит, и поэтому делаете это?! Где прагматизм?! - заявил Манджгаладзе.



Для справки, по словам Ираклия Гарибашвили, заявления Зеленского и его правительства полностью совпадают с действующими внутри нашей страны враждебными силами.



«Я имею в виду деструктивную оппозицию, которая ничего не делает хотя бы на пути евроинтеграции, чтобы наша страна победила, получила статус. Это было бы моим комментарием», - сказал Гарибашвили.



До этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они видят, что в Беларуси и Грузии.



«Мы видим, как эти народы втягиваются, хотя и по-разному, в одно и то же состояние беззакония. Но что они видят? Если даже украинцы, кровью доказывающие нашу приверженность свободе и ценностям единой Европы, еще не услышали внятного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО, надежды других становятся совершенно неуловимыми», – заявил президент Украины и отметил, что «каждая европейская страна, которая граничит с Россией и которая не хочет, чтобы Россия ее разорвала, должна быть полноправным членом ЕС и НАТО.





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