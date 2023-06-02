

Ионатамишвили: Грузия заслуживала статус кандидата и в прошлом году, а в этом году заслуживает еще больше

02.06.2023 13:48





Очевидно, что получение статуса кандидата положит конец процессу поляризации в нашей стране. Грузия заслуживала статус кандидата и в прошлом году, а в этом году заслуживает еще больше, - заявил журналистам депутат от «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили.



По словам Ионатамишвили, предоставление статуса кандидата в члены ЕС будет самым важным решением хотя бы с точки зрения завершения поляризации.



«Именно после того, как Евросоюз предоставил нам европейскую перспективу, радикальная оппозиция начала спекулировать на этом вопросе. Мы помним, когда они пытались поднять радикальную кампанию из-за европейской перспективы. Понятно, что их радикальная повестка никогда не осуществится, но для общего дела будет лучше то, что чем меньше степень поляризации, тем больше останется пространства для здоровой дискуссии», - заявил Рати Ионатамишвили.





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