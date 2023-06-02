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20 ведомств Грузии не опубликовали контракты о госзакупках - TIG
02.06.2023 13:50
По данным Transparency International Georgia, администрация правительства Грузии и 19 других государственных ведомств не публикуют упрощенные контракты о государственных закупках. К таким структурам относятся администрация президента, МВД, Служба государственной безопасности и другие.
По данным TI, Агентство по госзакупкам на протяжении шести лет объясняет непубликацию договоров технической ошибкой. В службе говорят, что проблема частично устранена, указывая на то, что, к примеру, в 2017 году не были опубликованы контракты около 50 ведомств.
«За исключением закупок, связанных с государственной тайной, наличие «неопубликованных контрактов» недопустимо по закону, поскольку это значительно увеличивает риск коррупционных договоренностей», — заявляют в организации Transparency International.
По информации НПО, наличие документов, которые не были опубликованы, подтверждается модулем SMP электронной системы госзакупок, где публикуются согласие на проведение упрощенной операции между госорганами и Агентством.
По информации организации в 2020-2023 годах:
МВД запросило право на реализацию в упрощенном порядке 338 закупок;
Администрация правительства – 26 закупок;
Администрация президента – 11 закупок;
Служба государственной безопасности – 41 закупки.
В Transparency International отмечают, что обязательство обнародовать информацию не распространяется на государственные закупки, связанные со случаями, подпадающими под Закон Грузии «О государственной тайне». Но не все закупки МВД и других ведомств, занимающихся вопросами безопасности, связаны с секретностью. Все несекретные договоры о закупках должны быть обнародованы.
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