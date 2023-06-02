

20 ведомств Грузии не опубликовали контракты о госзакупках - TIG

02.06.2023 13:50





По данным Transparency International Georgia, администрация правительства Грузии и 19 других государственных ведомств не публикуют упрощенные контракты о государственных закупках. К таким структурам относятся администрация президента, МВД, Служба государственной безопасности и другие.



По данным TI, Агентство по госзакупкам на протяжении шести лет объясняет непубликацию договоров технической ошибкой. В службе говорят, что проблема частично устранена, указывая на то, что, к примеру, в 2017 году не были опубликованы контракты около 50 ведомств.



«За исключением закупок, связанных с государственной тайной, наличие «неопубликованных контрактов» недопустимо по закону, поскольку это значительно увеличивает риск коррупционных договоренностей», — заявляют в организации Transparency International.



По информации НПО, наличие документов, которые не были опубликованы, подтверждается модулем SMP электронной системы госзакупок, где публикуются согласие на проведение упрощенной операции между госорганами и Агентством.



По информации организации в 2020-2023 годах:



МВД запросило право на реализацию в упрощенном порядке 338 закупок;

Администрация правительства – 26 закупок;

Администрация президента – 11 закупок;

Служба государственной безопасности – 41 закупки.



В Transparency International отмечают, что обязательство обнародовать информацию не распространяется на государственные закупки, связанные со случаями, подпадающими под Закон Грузии «О государственной тайне». Но не все закупки МВД и других ведомств, занимающихся вопросами безопасности, связаны с секретностью. Все несекретные договоры о закупках должны быть обнародованы.





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