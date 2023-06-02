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Народный защитник призывает МВД не ограничивать неоправданно свободу собраний и выражения мнений
02.06.2023 15:28
Народный защитник Грузии откликается на произошедшее 1 июня у здания парламента Грузии, когда за попытку установить палатку был задержан Бека Григориадис – отец арестованного во время мартовских протестов Лазаре Григориадиса.
По заявлению аппарата омбудсмена, даже если только один человек выражает свой протест с использованием палатки, он все равно пользуется свободой выражения мнения, а препятствие этому без релевантного и надлежащего обоснования, носит непропорциональный характер.
Как отмечает Народный защитник, установка палатки является неотъемлемой частью реализации свободы собраний и призывает МВД Грузии не ограничивать неоправданно свободу собраний и выражения мнений.
«Аппарат Народного защитника Грузии следит за непрерывной акцией протеста, начатой Бекой Григориадисом у заднего входа в парламент Грузии с 28 мая. По информации, распространенной СМИ, Бека Григориадис был задержан 1 июня 2023 года во время акции при установке палатки. До этого правоохранители несколько дней не давали ему установить палатку на месте в целях мирного протеста. На протяжении многих лет Народный защитник отмечает, что установка палатки является неотъемлемой частью осуществления свободы собраний… Даже если только один человек выражает свой протест с использованием палатки, он все равно пользуется свободой выражения мнения, а вмешательство в это без релевантного и надлежащего обоснования, носит непропорциональный характер.
В то же время 1 июня на кадрах, распространенных СМИ видно, что у нескольких участников мирного собрания перед зданием законодательного собрания полицейские отобрали баннеры по совершенно непонятной причине и в грубой форме, что не соответствует обязанности правоохранителей содействовать полноценному осуществлению права, включая выражение мнения с использованием различных средств. Народный защитник еще раз призывает Министерство внутренних дел Грузии не ограничивать неоправданно свободу собраний и выражения мнений», - говорится в заявлении Народного защитника.
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