

Какауридзе: Введение санкций против Georgian Airways, не навредит экономике Грузии

02.06.2023 17:11





Ведение санкций против любой компании, которая попала под санкции за нарушение международных санкций, нехорошо, но санкции против такой компании, как Georgian Airways, не нанесут существенного ущерба бюджету и экономике страны, - заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.



По его словам, санкция, введенные Украиной в отношении указанной авиакомпании, это не международные санкции.



Как заявляет Какауридзе, ему неизвестно, что стоит за решением конкретного правительства, однако он уверен, что все госорганы в Грузии делают все возможное, чтобы не допустить обхода санкций посредством какой-либо компании.



«Я действительно не ожидаю, что Georgian Airways, если она не нарушит санкции (я очень надеюсь, что ни одна компания не нарушает санкции, введенные Евросоюзом, Великобританией и Америкой), не окажется в санкционном списке. Санкции Украины – это не значит санкции ЕС», - заявил Какауридзе.



Для справки, компания Georgian Airways включена в санкционный список Украины.





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