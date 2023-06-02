|
|
|
Вахтанг Гомелаури встретился с Марком Клейтоном
02.06.2023 17:13
Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Грузии Марком Клейтоном.
По сообщению МВД, стороны обсудили успешные партнерские отношения между Грузией и Великобританией, установленные в рамках сотрудничества с Европейским союзом и НАТО.
«В рамках встречи особое внимание было уделено укреплению безопасности Черного моря и важности заходов военно-морских сил НАТО в территориальные воды Грузии и в рамках двустороннего сотрудничества. Также было подчеркнуто эффективное взаимодействие сторон в сфере борьбы с киберпреступностью.
Посол положительно оценил подписание соглашения «между правительством Грузии и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» в январе этого года, что будет способствовать эффективной борьбе против нелегальной миграции.
В завершение встречи Вахтанг Гомелаури поблагодарил Марка Клейтона за активную поддержку в развитии потенциала МВД Грузии», — отмечается в информации ведомства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна