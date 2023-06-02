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Вахтанг Гомелаури встретился с Марком Клейтоном


02.06.2023   17:13


Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Грузии Марком Клейтоном.

По сообщению МВД, стороны обсудили успешные партнерские отношения между Грузией и Великобританией, установленные в рамках сотрудничества с Европейским союзом и НАТО.

«В рамках встречи особое внимание было уделено укреплению безопасности Черного моря и важности заходов военно-морских сил НАТО в территориальные воды Грузии и в рамках двустороннего сотрудничества. Также было подчеркнуто эффективное взаимодействие сторон в сфере борьбы с киберпреступностью.

Посол положительно оценил подписание соглашения «между правительством Грузии и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» в январе этого года, что будет способствовать эффективной борьбе против нелегальной миграции.

В завершение встречи Вахтанг Гомелаури поблагодарил Марка Клейтона за активную поддержку в развитии потенциала МВД Грузии», — отмечается в информации ведомства.


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