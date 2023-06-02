

Владимир Соловьев: Москве бы хотелось, чтобы «Грузинская мечта» оставалась у власти

02.06.2023 17:27





Нынешняя грузинская власть является достаточно комфортной для Москвы. Такое мнение в эфире [Ардашелия-LIVE] на YouTube-канале SOVA выразил сотрудник издания «Коммерсанта» Владимир Соловьев. Он принял участие в программе из Молдовы, где наблюдал за ходом саммита Европейского политического сообщества (ЕРС).



«Отношения России и Грузии – это уникальные отношения, потому что это отношения без дипотношений. Дипотношения разорваны, политических контактов на каких-то уровнях вроде глав МИД двух стран или премьеров, тем более президентов, не существует. Тем не менее, эконмические отношения – и мы это видим по статистике – вполне развиваются. По итогам прошлого года Россия была на втором месте после Турции по товарообороту с Грузией. И в общем, как мне кажется, для российского руководства нынешняя грузинская власть является достаточно комфортной. Я не могу сказать является партнером, но достаточно комфортной властью».



По словам Соловьев, а трудно вспомнить какие-либо большие скандалы и проблемы в отношениях Москвы и Тбилиси последнего времени. Если они и возникали, вроде скандала с Гавриловым в 2019 году, то достаточно быстро гасились и не имели продолжения в виде какой-то линии, которую проводит официальный Тбилиси в отношении Москвы.



«И с этой точки зрения – это как минимум удобно, тем более, когда идет война с Украиной, когда со стороны Грузии не вводятся санкции, в отличие, например, от Молдовы, которая из 38 снкционных пакетов на сегодняшний день присоединилась к 21-му и собирается продолжать к ним присоединяться. В этом смысле из всех постсоветских стран, которые не являются членами Евросоюза, у Молдовы (после Украины, разумеется), наверно, самые плохие отношения с Россией».



Журналист считает, что, поскольку нынешняя ситуация Россию плюс-минус устраивает, то «Москве хотелось бы, чтобы «Грузинская мечта», нынешнее грузинское руководство продолжало оставаться у власти». Этим, по его мнению, объясняется, в том числе, решение отменить визы и восстановить авиасообщение. Это своего рода поддержка «Грузинской мечты».



«С другой стороны, это такое отравленное яблоко, которое привело уже к конфликту Тбилиси с Европейским союзом и США, где выразили недовольство возобновлением перелетов, тем более, когда другие страны вводят санкции. И привело к достаточно жесткой риторике, которая в ответ раздавалась и в Тбилиси», — сказал Соловьев, добавив, что «точно не в восторге от этого» была и Украина.



Источник: sova.news

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