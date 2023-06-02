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Ираклий Гарибашвили встретился с вице-премьер-министром Венгрии
02.06.2023 17:36
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-премьером Венгрии Жольтом Шемьеном.
По сообщению администрации правительства, на встрече обсуждалось тесное сотрудничество двух стран, в том числе в торгово-экономических аспектах. Обсудили, в каком направлении можно еще больше углубить упомянутую связь.
Было отмечено, что доказательством прекрасных отношений между Грузией и Венгрией является подписанная в прошлом году совместная декларация о стратегическом партнерстве, которая является важнейшей основой многопланового сотрудничества между Грузией и Венгрией.
Глава правительства поблагодарил Жольта Шемьена за решительную поддержку Венгрии в вопросе предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.
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