

Ираклий Гарибашвили встретился с вице-премьер-министром Венгрии

02.06.2023 17:36





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-премьером Венгрии Жольтом Шемьеном.



По сообщению администрации правительства, на встрече обсуждалось тесное сотрудничество двух стран, в том числе в торгово-экономических аспектах. Обсудили, в каком направлении можно еще больше углубить упомянутую связь.



Было отмечено, что доказательством прекрасных отношений между Грузией и Венгрией является подписанная в прошлом году совместная декларация о стратегическом партнерстве, которая является важнейшей основой многопланового сотрудничества между Грузией и Венгрией.



Глава правительства поблагодарил Жольта Шемьена за решительную поддержку Венгрии в вопросе предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.





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