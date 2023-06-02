

Саакашвили: Мы должны готовиться к освобождению Абхазии и Шида Картли

02.06.2023 17:56





Мы должны подготовиться к освобождению Абхазии и Шида (Внутреннего) Картли. Это окно очень скоро откроется, - об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в заявлении, размещенном в соцсети Facebook.



Вместе с тем, по словам Саакашвили, все должны готовиться к неизбежной победе Украины, а оккупированные зоны в Черноморском регионе будут совершенно неприемлемы для Украины и западной коалиции.



В письме Саакашвили не исключает, что у Грузии «будет общая граница с Украиной в Причерноморье», и заявляет, что сегодня от президента Зеленского и украинской армии «в целом зависит существование- несуществование страны».



По словам Саакашвили, нужно «готовиться к проведению грузино-украинской границы на Псоу».



«Грузия занимает особое место в сердце Зеленского, но если оставить в стороне эмоции, мы все должны готовиться к неизбежной победе Украины. Для Украины и западной коалиции будут совершенно неприемлемы оккупированные зоны в Черноморском регионе.



Мы должны готовиться к освобождению Абхазии и Шида Картли. Это окно очень скоро откроется, и мы все должны уловить момент, когда российская армия до конца распадется, а в Москве будет царить сумятица.



У Зеленского широкое стратегическое видение, и после войны это видение будет основываться на сильнейших вооруженных силах Европы и на том, что слово Украины будет иметь большой вес в мире.



Грузия, включая Абхазию, со своей стороны также превратится в привлекательную для всего мира и очень богатую страну.



Не исключаю, что у нас будет общая граница с Украиной в Прничерноморье. Сегодня существование-несуществование и победа нашей страны зависят от президента Зеленского и украинской армии.



Я абсолютно убежден в быстрой победе Зеленского, Запада, Украины, а значит и грузинского народа.



Давайте готовиться к обустройству грузино-украинской границы на Псоу!», - говорится в заявлении Саакашвили.





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