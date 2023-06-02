

Никол Пашинян примет участие в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 3 июня

02.06.2023 20:05





Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



Как сообщили в аппарате премьер-министра Армении, Армения получила соответствующее приглашение. Никол Пашинян прибудет в Анкару для участия в церемонии 3 июня.



Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции в результате второго тура выборов, состоявшегося 28 мая.







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