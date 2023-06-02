Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Никол Пашинян примет участие в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 3 июня


02.06.2023   20:05


Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщили в аппарате премьер-министра Армении, Армения получила соответствующее приглашение. Никол Пашинян прибудет в Анкару для участия в церемонии 3 июня.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции в результате второго тура выборов, состоявшегося 28 мая.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна