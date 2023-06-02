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Премьер-министр Грузии встретился с министром экономики Азербайджана


02.06.2023   20:23


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джабарова, который 2 июня посетил с визитом в Тбилиси. На встрече среди прочего обсудили «положительную динамику» экономического сотрудничества и основные направления существующего стратегического партнерства между двумя странами.

По сообщению Администрации правительства Грузии, они также отметили, что Грузия и Азербайджан «успешно реализуют различные экономические, энергетические и транспортные проекты мирового и регионального значения». Стороны также выразили готовность к будущему сотрудничеству, чтобы в полной мере использовать имеющийся потенциал между двумя странами.

Премьер-министр Гарибашвили и министр Джабаров обратили внимание на инвестиционный потенциал Грузии, во время чего Ираклий Гарибашвили отметил, что «одним из приоритетов правительства Грузии является усиление транзитной функции страны и формирование регионального логистического хаба».

Они также подчеркнули важность проведения работ по строительству новой соединительной железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в ускоренном темпе.


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