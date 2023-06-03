

Зурабишвили о Саакашвили: Я думаю, что с ним следует хорошо обходиться

03.06.2023 09:54





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, «помилование-непомилование» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не является вопросом, который изменит ущерб, нанесенный стране.



Об этом Саломе Зурабишвили заявила в интервью французскому телеканалу France 24.



Президент считает, что с Саакашвили «нужно хорошо обходиться», так, как обращаются со многими другими президентами мира, приговоренными к тюремному заключению.



«Я думаю, что с ним [Саакашвили] следует хорошо обходиться, и я говорю это вслух — так как обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к тюремному заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС», - заявила Зурабишвили.



На вопрос журналиста, хочет ли она «сохранить статус-кво», Зурабишвили сказала, что есть «юридические соображения», и отметила, что воздерживается «от разъяснений».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





