

НПО призывают МВД немедленно освободить задержанных и прекратить незаконное ограничение свободы выражения

03.06.2023 10:28





«Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию» призывают МВД немедленно освободить всех задержанных и прекратить незаконное ограничение свободы выражения.



В заявлении неправительственные организации откликаются на события, произошедшие перед зданием парламента Грузии 2 июня.



«По информации, распространенной СМИ, адвокат Шота Тутберидзе, а также представители гражданского общества - Эдуард Марикашвили, Саба Брачвели и Ника Романадзе были задержаны за развертывание баннера на мирной акции у здания парламента. Также распространяется информация о других задержанных.



Считаем, что действия МВД являются грубым вмешательством в свободу выражения и противоречат как Конституции Грузии, так и международно признанным стандартам. Отметим, что накануне, 1 июня, полиция незаконно ограничила право Беки Григориадиса, отца Лазаре Григориадиса установить палатку перед зданием парламента, после чего он был задержан в административном порядке. Считаем тревожным тенденциозный характер произвольных и незаконных задержаний участников мирных протестов со стороны МВД », - говорится в заявлении.



По официальной информации, на акции перед парламентом в административном порядке задержаны 3 человека. По информации участников акции, их задерживают за то, что они держали протестные баннеры и «чистые листы бумаги».





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