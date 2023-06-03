

ЕНД проводит акцию с требованием освободить Саакашвили

03.06.2023 15:15





Члены и сторонники «Национального движения» проводят у клиники «Вивамед» акцию с требованием освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Как сообщил «Интерпрессньюс» один из лидеров «Национального движения» Леван Бежашвили, и в дальнейшем будет проводиться акция с требованием – «Свободу Михаилу Саакашвили». Соответственно, по его словам, вокруг этого требования объединятся все те представители общества, для которых ценна европейская перспектива Грузии.



«Михаил Саакашвили находится в незаконном заключении российского режима, путинского режима, у него статус политзаключенного, который признан в международных актах. Высшие должностные лица всех государств, президент Франции, сейм Польши, сейм Литвы, все государственные институции признают Михаила Саакашвили личным заключенным Путина и требуют его немедленного освобождения. Поэтому требование нашего общества - освобождение Михаила Саакашвили. Президент Грузии имеет для этого конституционные рычаги, власть должна иметь политическую волю и разумность для того, чтобы освобождением Михаила Саакашвили обеспечить получение Грузией статуса кандидата», - сказал Бежашвили.





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