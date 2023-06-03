

Георгий Саакашвили: Обязательно настанет день, когда мы увидим Мишу свободным

03.06.2023 17:38





Мы все соглашаемся с тем, что Михаил Саакашвили — личный пленник Путина, - об этом заявил «Интерпрессньюс» брат третьего президента Михаила Саакашвили Георгий Саакашвили у клиники «Вивамед», где прошла акция с требованием освобождения Михаила Саакашвили.



По его словам, он надеется, что Михаил Саакашвили обязательно освободится.



«Я пришел на акцию как рядовой гражданин. Я, конечно, буду стоять везде, где говорится об освобождении моего брата, но все мы соглашаемся в одном: Михаил Саакашвили — личный пленник Путина. По действиям последнего времени мы ясно увидели, что место Миши действительно не в «Вивамеде», вы не представляете, в каком он тяжелом положении, но у меня все же есть надежда, что обязательно наступит день, когда мы увидим Мишу свободным, что даст нам возможность больше сблизиться с Европой. Один из 12 пунктов Евросоюза касается освобождения политических заключенных, и, конечно же, как личный пленник, он считается политическим заключенным», - сказал Георгий Саакашвили.





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