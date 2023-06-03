

Хабеишвили: Браслет и намордник пусть наденут на Кобахидзе и Гарибашвили

03.06.2023 17:41





В Грузии никогда не было виновного президента. Оказывается, он должен носить какой-то браслет и т. д. Браслет и намордник пусть наденут на Ираклия Кобахидзе и Ираклия Гарибашвили, - так откликнулся председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили на интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили каналу France 24.



По словам Хабеишвили, он не согласен с заявлением президента о том, что Саакашвили должен носить электронный браслет.



Председатель «Национального движения» считает, что бывший президент много сделал для страны и на него не следует надевать браслет.



«Президент Саакашвили должен быть свободен. У Саломе Зурабишвили есть этот инструмент, а президента Саакашвили не за что миловать, Саломе должна воспользоваться своим полномочием и освободить президента, задержанного в угоду Путину - это мое отношение. Я не согласен с тем, что, оказывается, на ком-то должен быть браслет и т.д. Президент Саакашвили очень многое сделал в этой стране, чтобы не ходить с браслетом. Президенту Саакашвили должна быть дана ​​безусловная свобода, в том числе, исходя из интересов нашей страны, поскольку он может быть главным лоббистом в восстановлении территориальной целостности нашей страны», - заявил Хабеишвили.



Для справки, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью французскому телеканалу France 24: «Я думаю, что с ним [Саакашвили] следует хорошо обходиться, и я говорю это вслух — так как обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к тюремному заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС», - заявила Зурабишвили.





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