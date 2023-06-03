

Манджгаладзе: Задерживать людей из-за пустых листов бумаги – это российское поведение

03.06.2023 17:52





В «Грузинской мечте» не боятся собрания нескольких десятков человек, а делают это целенаправленно — когда Гарибашвили был в Европе, у него снова возникло ощущение, что, исходя из политики расширения, Грузия может получить статус кандидата, и чтобы этого не произошло, они начали тотальное наступление на свободное мнение, - заявил журналистам генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, откликнувшись на события, развившиеся у парламента в последние дни.



По словам Манджгаладзе, людей задерживали из-за пустых листов бумаги.



«Право на собрание и манифестацию гарантировано, будь то отец Лазаре Григориадиса или кто-то другой. То, что мы видели, это позорный поступок, прямо российские действия. Мы хорошо различаем полицейского, который является защитником чести мундира, конституции и законодательства Грузии, и полицейского, который служит режиму, как бешеный пес. Задерживать людей из-за пустых листов - это российское поведение, в «Грузинской мечте» не боятся собрания нескольких десятков человек, но делают это целенаправленно. Когда Гарибашвили был в Европе, у него снова возникло ощущение, что, исходя из политики расширения, возможно, Грузия может получить статус кандидата. Чтобы этого не произошло, они начали новую, тотальную атаку на свободное мнение, право выражения и т.д. Это происходит целенаправленно, не случайно», - сказал Паата Манджгаладзе.





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