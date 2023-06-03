

Посольство США: Недостаточность толерантности к иному мнению несообразно ценностям семьи евроатлантических наций

03.06.2023 20:19





Посольство США внимательно наблюдает за делами тех лиц, которые были задержаны 2 июня во время мирной акции перед парламентом, - информацию об этом посольство США в Грузии публикует в соцсети.



Как отмечается в заявлении, недостаточность толерантности к отличающемуся мнению несообразно ценностям семьи евроатлантических наций, к которой желает присоединиться большинство населения Грузии.



«Право на мирные собрания и свобода выражения являются основными правами человека и основой демократии. Недостаточность толерантности к иному мнению несообразно ценностям семьи евроатлантических наций, к которой желает присоединиться большинство населения Грузии», — говорится в заявлении.





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